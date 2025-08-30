Les houthis promettent de venger la mort de leur « Premier ministre », tué dans des frappes israéliennes

Les rebelles houthis au Yémen ont menacé samedi de se venger après la mort de plusieurs de leurs hauts responsables politiques, dont leur « Premier ministre », tués dans des frappes israéliennes.

« Nous promettons à Dieu, au cher peuple yéménite et aux familles des martyrs et des blessés que nous nous vengerons », a déclaré Mehdi al-Machat, chef du Conseil politique suprême, dans un message vidéo sur Telegram. Il a en outre appelé « toutes les sociétés (étrangères) présentes dans l'entité occupante (Israël, ndlr) à partir « avant qu'il ne soit trop tard ».