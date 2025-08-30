Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Yémen

Les houthis promettent de venger la mort de leur « Premier ministre », tué dans des frappes israéliennes


AFP / le 30 août 2025 à 20h57

Les rebelles houthis au Yémen ont menacé samedi de se venger après la mort de plusieurs de leurs hauts responsables politiques, dont leur « Premier ministre », tués dans des frappes israéliennes.

« Nous promettons à Dieu, au cher peuple yéménite et aux familles des martyrs et des blessés que nous nous vengerons », a déclaré Mehdi al-Machat, chef du Conseil politique suprême, dans un message vidéo sur Telegram. Il a en outre appelé « toutes les sociétés (étrangères) présentes dans l'entité occupante (Israël, ndlr) à partir « avant qu'il ne soit trop tard ».

Les rebelles houthis au Yémen ont menacé samedi de se venger après la mort de plusieurs de leurs hauts responsables politiques, dont leur « Premier ministre », tués dans des frappes israéliennes.

« Nous promettons à Dieu, au cher peuple yéménite et aux familles des martyrs et des blessés que nous nous vengerons », a déclaré Mehdi al-Machat, chef du Conseil politique suprême, dans un message vidéo sur Telegram. Il a en outre appelé « toutes les sociétés (étrangères) présentes dans l'entité occupante (Israël, ndlr) à partir « avant qu'il ne soit trop tard ».

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés