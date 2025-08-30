Deux migrants, noyés en mer Egée, découverts sur une plage de Rhodes

Le corps de deux migrants, un homme et une jeune fille, ont été découverts samedi sur une plage de l'île de Rhodes en mer Egée, a-t-on appris auprès des garde-côtes grecs. Ils faisaient partie d'un groupe de 12 migrants, partis de la Turquie voisine à bord d'un canot pneumatique et que les passeurs ont abandonnés en mer, non loin de la côte de l'île grecque, selon le site d'information Rodiaki.

Les deux corps ont été découverts sur la plage de Mavros Kavos. Les dix autres migrants ont réussi à gagner la terre ferme et trois ont été interpellés.

Par ailleurs, 38 autres migrants ont été découverts par la police dans la région de Gennadi, sur l'île de Rhodes.

Les naufrages sont fréquents lors de ces traversées périlleuses entre les côtes turques et les îles grecques voisines. Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 1.000 migrants ont disparu ou ont été repêchés morts en Méditerranée en 2025.