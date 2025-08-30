Le numéro un chinois reçoit les dirigeants étrangers avant un sommet régional

Le président chinois Xi Jinping a commencé samedi à recevoir les dirigeants étrangers arrivant en nombre à Tianjin (nord) pour un sommet régional, dont le secrétaire général de l'ONU et le Premier ministre égyptien. Antonio Guterres a été le premier à rencontrer le chef de l'Etat chinois, avant le chef de gouvernement égyptien Moustafa Madbouly, ont rapporté les médias officiels.

Une série d'entretiens bilatéraux sont prévus en marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) programmé dimanche et lundi dans la mégapole portuaire.

Une vingtaine de chefs d'Etat et de gouvernement ainsi que des responsables de plusieurs organisations internationales ou régionales sont attendus à la réunion de l'OCS. Parmi eux, les présidents russe, iranien et turc, Vladimir Poutine, Massoud Pezeshkian et Recep Tayyip Erdogan, et le Premier ministre indien Narendra Modi.

L'OCS associe 10 Etats membres et 16 pays observateurs ou partenaires et représente à elle seule presque la moitié de la population mondiale et une part importante du PIB global. Elle est volontiers décrite comme faisant contrepoids à l'OTAN.

Elle tient ce qui est décrit comme son plus grand sommet depuis sa création en 2001 dans un contexte de crises multiples impliquant ses membres: confrontation commerciale des Etats-Unis avec la Chine et l'Inde, tensions dans le détroit de Taïwan, guerre en Ukraine, querelle nucléaire iranienne notamment.

Pékin a érigé l'OCS en modèle de multilatéralisme. La réunion de l'OCS ouvre une séquence à l'issue de laquelle la Chine fera la démonstration de sa puissance militaire mercredi, à la faveur d'une grandiose parade commémorant la fin de la Seconde Guerre mondiale il y a 80 ans.

Pékin a annoncé la présence à ce défilé du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.