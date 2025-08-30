Refus de visas aux Palestiniens : l'ONU « ne saurait souffrir d'aucune restriction d'accès », affirme Barrot

Le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot a dénoncé samedi le refus par les États-Unis de l'octroi de visas à des membres de l'Autorité palestinienne, affirmant que le siège de l'ONU à New York « ne saurait souffrir d'aucune restriction d'accès ».

« Le siège des Nations Unies est un lieu de neutralité. C'est un sanctuaire, au service de la paix. Une Assemblée générale des Nations Unies ne saurait souffrir d'aucune restriction d'accès », a déclaré M. Barrot à Copenhague, peu avant une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE.

Washington a annoncé cette décision vendredi soir, à quelques semaines de la prochaine assemblée générale des Nations Unies prévue en septembre, où la France plaidera pour la reconnaissance d'un État palestinien.