L’affaire de la détention arbitraire de M. Hannibal Kadhafi au Liban a suscité une couverture médiatique croissante. Afin de garantir l’exactitude et la clarté des informations, nous tenons à préciser que les seules entités habilitées à émettre des déclarations ou des communiqués officiels concernant cette affaire sont :

• M. Laurent Bayon, chef de l’équipe internationale de défense ;

• M. Nassib Chédid, avocat officiel au Liban ;

• Toute organisation de défense des droits humains reconnue au niveau international et officiellement impliquée dans l’affaire.

Toute déclaration, interview ou publication ne provenant pas de ces représentants ou des organismes accrédités ne doit pas être considérée comme émanant officiellement de M. Hannibal Kadhafi ou de son équipe de défense.

Nous remercions les médias et le public pour leur coopération et leur respect de ce protocole de communication afin d’éviter toute confusion durant cette période sensible.