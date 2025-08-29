Choléra: la situation s'aggrave, plus de 400.000 cas dans le monde, selon l'OMS

Les épidémies de choléra s'aggravent dans le monde, avec plus de 400.000 cas recensés en 2025 et 31 pays touchés, a indiqué vendredi l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). « La situation mondiale concernant le choléra continue de se détériorer », en étant aggravée par « les conflits et la pauvreté », a souligné l'OMS.

« Les conflits, les déplacements en masse, les catastrophes naturelles et le changement climatique ont intensifié les flambées (de la maladie), notamment dans les zones rurales et celles touchées par les inondations, où la pauvreté des infrastructures et l'accès limité aux soins de santé retardent les traitements », a déploré l'organisation onusienne.

Entre le 1er janvier et le 17 août, 409.222 cas et 4.738 décès ont été signalés dans le monde.

Bien que le nombre de cas ait diminué de 20 % par rapport à la même période de l'année précédente, les décès sont en augmentation de 46 %. « Compte-tenu de l'ampleur, la gravité, et la nature interconnectée de ces épidémies, le risque de propagation ultérieure à l'intérieur et entre les pays est considéré comme très élevé », a ajouté l'OMS.

Six pays ont un taux de mortalité supérieur à un pour cent, ce qui révèle de graves lacunes dans la prise en charge des cas et un accès retardé aux soins, a relevé l'OMS.

Le choléra ressurgit dans des pays qui n'ont pas fait état d'un nombre important de cas depuis des années, comme le Congo-Brazzaville et le Tchad. Ces pays font état actuellement des taux de mortalité les plus élevés dans le monde, respectivement de 7,7 % et 6,8 %.

Le Soudan, troisième plus vaste pays d'Afrique, est, le territoire le plus durement frappé au monde par le choléra, avec plus de 2.400 décès enregistrés depuis un an dans 17 des 18 Etats du pays, selon l'Unicef.

Le choléra, infection diarrhéique aiguë, est provoquée par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminées par un vibrion. Facile à traiter par réhydratation notamment, ou avec des antibiotiques dans les cas sérieux, elle peut néanmoins tuer en quelques heures faute de traitement.