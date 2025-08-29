La Finul présente ses condoléances à l’armée libanaise pour les deux soldats tués jeudi

La Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a présenté vendredi ses « plus sincères condoléances aux forces armées libanaises ainsi qu’aux familles des victimes de l’explosion survenue hier à Naqoura (caza de Tyr) », et « souhaite un prompt rétablissement aux blessés ».

Selon l’armée libanaise, le drame s'est produit jeudi alors que son personnel inspectait un drone de l’armée israélienne tombé dans la zone. Deux soldats ont perdu la vie et au moins un autre a été blessé.

« Cette perte tragique met en évidence les risques auxquels sont confrontées les forces armées libanaises alors qu’elles assument des responsabilités accrues pour sécuriser le sud du Liban », indique un communiqué de la Finul.

« Comme le souligne le Conseil de sécurité dans la résolution 2790, les parties doivent assurer le respect complet de la Ligne bleue et un cessez-le-feu total. Le déploiement complet de l’armée libanaise dans tout le Sud est au cœur de la résolution 1701, et la Finul coordonne étroitement avec les autorités libanaises pour les soutenir », ajoute la force internationale.