Dernières Infos - Dissuasion nucléaire

Paris et Berlin vont entamer un dialogue stratégique au plus haut niveau


AFP / le 29 août 2025 à 17h03

Le président français Emmanuel Macron (à droite) et le chancelier allemand Friedrich Merz (à gauche) se serrent la main avant une réunion franco-allemande des ministres à Toulon, dans le sud-est de la France, le 29 août 2025. Photo de Manon Cruz / REUTERS / AFP

La France et l'Allemagne ont annoncé vendredi qu'elles allaient entamer au plus haut niveau leur dialogue stratégique attendu sur la dissuasion nucléaire, à l'issue d'un conseil des ministres franco-allemand.

Paris et Berlin « entameront un dialogue stratégique, mené par la présidence française et la chancellerie allemande, avec la participation des ministères des Affaires étrangères et de la Défense », selon un communiqué commun.

Emmanuel Macron, le président du seul Etat de l'Union européenne doté de l'arme nucléaire, avait dit être prêt à entamer un dialogue stratégique avec plusieurs partenaires, compte tenu de la dégradation de l'environnement sécuritaire international et du constat partagé par les Européens de la nécessité de renforcer leur capacité de défense.

