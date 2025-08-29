Canada: le PIB se contracte au deuxième trimestre, chute des exportations

L'activité économique canadienne s'est nettement contractée au deuxième trimestre, en raison de la chute des exportations plombées par les droits de douane imposées par le président américain Donald Trump.

Le PIB de la 9e puissance économique mondiale a reculé de 1,6% par rapport au premier trimestre, en rythme annualisé, selon les données publiées vendredi par Statistique Canada. Il s'agit du premier recul en sept trimestres pour le PIB canadien.

L'agence gouvernementale a également également revu à la baisse la croissance du premier trimestre à 2% en rythme annualisé contre 2,2% annoncé fin mai.

Les exportations de biens affichent une baisse marquée, note l'institut, l'imposition de droits de douane par les Etats-Unis ralentissant le commerce entre les voisins nord-américains. Les exportations ont diminué de 7,5% au deuxième trimestre, après avoir augmenté de 1,4% au premier trimestre.

En raison des droits de douane imposés par les États-Unis, les exportations internationales de voitures automobiles et de camions légers ont fortement reculé (-24,7%) au deuxième trimestre. Les exportations de machines, matériel et pièces industriels (-18,5%) et celles des services de voyages (-11,1%) ont aussi diminué, écrit Statistique Canada dans son communiqué.

La baisse de l'activité pourrait augmenter les chances d'une baisse des taux d'intérêt par la Banque du Canada en septembre. Cette dernière a maintenu ses taux inchangés à 2,75% lors de ses trois dernières réunions.