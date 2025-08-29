Menu
Dernières Infos - Migrants

Une embarcation chavire au large de la Mauritanie: 49 morts et une centaine de disparus


AFP / le 29 août 2025 à 11h57

Des exilés à bord d'un bateau de fortune dans la Manche sur la plage de Saint-Etienne-au-Mont, dans le nord de la France le 30 octobre 2024. Sameer Al-Doumy/AFP

Au moins 49 personnes sont mortes et une centaines sont portées disparues, plus de 48 heures après le naufrage au large de la Mauritanie d'une pirogue transportant des migrants, ont indiqué vendredi à l'AFP les garde-côtes et la gendarmerie mauritaniens.

L'embarcation a chaviré dans la nuit de mardi à mercredi avec 160 personnes à bord, selon ces mêmes sources.

