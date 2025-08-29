Chère abonnée, cher abonné,Ces deux dernières années, Mariam Abou Dagga a beaucoup travaillé. Trop. Mais le peu de temps qu’il lui restait, cette Palestinienne de 33 ans le consacrait à appeler son fils Gaith, 13 ans, qui, depuis le début de la guerre à Gaza, vit avec son père aux Émirats arabes unis.Mariam Abou Dagga, diplômée de l’université al-Aqsa, était journaliste depuis 2015. Elle était aussi l’une des rares femmes photographes à couvrir la guerre à Gaza. Une de ses photos les plus impressionnantes montre un enchevêtrement de corps, comme un mauvais assemblage de briques formant un mur instable. Sur la photo, des dizaines de jeunes Palestiniens affamés agrippés à un camion d’aide le 4 août dernier.Ces dernières semaines, elle s’était installée à l’hôpital Nasser, à Khan Younès. Était-ce...

