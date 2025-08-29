Menu
Deux morts dans des frappes russes dans la région de Dnipropetrovsk


AFP / le 29 août 2025 à 08h48

Une femme regarde par les fenêtres brisées d'un bâtiment endommagé par une attaque de missiles russes à Sloviansk, le 28 août 2025. Mayrike VERMAAK / AFP

Des frappes de drones russes ont fait deux morts et un blessé dans la région de Dnipropetrovsk en Ukraine, a affirmé l'administration militaire ukrainienne. 

« Malheureusement, deux personnes sont mortes - un homme et une femme », a indiqué Sergiy Lysak, chef de l'administration militaire de la région, précisant qu'une femme avait également été blessée et que huit drones russes avaient été abattus. L’Ukraine a pour la première fois reconnu mardi que les soldats russes avaient pénétré dans cette région du centre-est, où Moscou avait revendiqué de son côté des avancées dès juillet. 

