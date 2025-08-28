L'Irlande accueille 52 étudiants de Gaza

Cinquante-deux étudiants de Gaza vont arriver en Irlande cette semaine, bénéficiant de bourses universitaires, a annoncé jeudi le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Harris.

« Je salue l'arrivée de ces jeunes Palestiniens en Irlande et leur souhaite beaucoup de succès dans leurs études ici », a dit Simon Harris, dans un communiqué envoyé à l'AFP.

Un premier groupe de 26 étudiants doit arriver jeudi. Les autres sont attendus vendredi et dimanche.

Depuis le début de l'offensive israélienne à Gaza, l'Irlande a aidé plus de 200 personnes à quitter ce territoire palestinien et à venir s'installer sur son sol, a indiqué Dublin.

« Notre priorité sera de transférer (les étudiants) dans une structure médicale pour des analyses et des soins », a indiqué le chef de la diplomatie irlandaise au média public RTE. « Nous essayerons également de traiter des problèmes graves résultant d'une malnutrition », a-t-il ajouté.

Il s'agit d'un « petit geste » que les Irlandais « peuvent faire pour montrer leur solidarité et aider des jeunes en Palestine », a également déclaré Simon Harris.

L'Irlande a été l'un des pays à critiquer le plus vivement Israël depuis le début de la guerre à Gaza. En mai 2024, Dublin s'est joint à d'autres pays européens pour reconnaître « l'Etat souverain et indépendant » de Palestine.

Londres a aussi annoncé cette semaine son intention d'accueillir prochainement une quarantaine d'étudiants boursiers venant de Gaza.