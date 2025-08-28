Le Qatar et l’Égypte dénoncent « les agissements israéliens irresponsables au Liban et en Syrie »

Le Premier ministre et ministre qatari des Affaires étrangères, Mohammad ben Abdelrahmane al-Thani, et le chef de la diplomatie égyptienne, Badr Abdelatti, ont dénoncé jeudi au cours d’une conférence de presse conjointe « les agissements israéliens irresponsables au Liban et en Syrie, qui mettent la sécurité de la région en danger ». Ils s’exprimaient en marge d’une rencontre dans la ville égyptienne d'el-Alamein.

Israël poursuit ses attaques quotidiennement au Liban-Sud et parfois dans d’autres régions libanaises, notamment contre des cadres du Hezbollah, malgré le cessez-le-feu avec le Liban signé le 27 novembre 2024. Les opérations israéliennes sont également très fréquentes et de plus en plus violentes en Syrie : jeudi, un média officiel syrien a affirmé que l'armée israélienne avait mené mercredi soir une opération aéroportée dans un secteur au sud de Damas, qu'elle avait auparavant bombardé.

Les responsables qatari et égyptien ont par ailleurs longuement évoqué la guerre qui se poursuit à Gaza. « Il est désolant de voir que la communauté internationale soit si inactive face à ce qui se passe à Gaza, et que les tentatives de cesser les hostilités aient été ignorées », a souligné le Premier ministre qatari. Il faisait allusion à la dernière tentative de cessez-le-feu en date à Gaza approuvée par le Hamas, qui n’a même pas été discutée par le gouvernement israélien.

« La communauté internationale doit assumer ses responsabilités et mettre un terme au blocus et à la famine à Gaza », a poursuivi M. Abdelrahmane. Il a ajouté que « le Qatar et l’Égypte sont résolus à parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza », estimant que sans leurs efforts conjoints, les précédents accords n’auraient pas vu le jour.

La guerre à Gaza, déclenchée par une opération du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, se poursuit depuis presque deux ans. Les forces israéliennes empêchent ou limitent au maximum l'entrée des vivres dans l'enclave palestinienne, condamnant les Gazaouis à une famine qui a déjà provoqué des centaines de morts. La guerre, elle, a fait plus de 60 000 morts à Gaza, selon les chiffres du Hamas.