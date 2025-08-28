Gaza : Trump se réunit avec Tony Blair et Jared Kushner

Le président Donald Trump a présidé mercredi une réunion sur la guerre menée par Israël à Gaza et les plans d’après-guerre pour le territoire palestinien, en présence de l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair et de l’ancien envoyé spécial de Trump pour le Moyen-Orient, Jared Kushner, a annoncé un haut responsable de la Maison-Blanche. Ces derniers ont discuté de la crise des otages, des plans pour intensifier les livraisons d’aide alimentaire, des projets d’après-guerre et d’autres sujets, a indiqué le responsable à l'agence Reuters. Il a qualifié la rencontre de « simple réunion politique » que M. Trump et son équipe tiennent souvent.

M. Kushner, marié à la fille de Trump, Ivanka, avait été un conseiller clé de la Maison-Blanche sur le Moyen-Orient durant le premier mandat du président US. M. Blair était Premier ministre pendant la guerre d'Irak de 2003, pour laquelle il a fait face à de vives critiques.

Donald Trump avait promis une fin rapide de la guerre à Gaza durant sa campagne présidentielle, mais une résolution demeure insaisissable sept mois après le début de son second mandat qui a débuté avec un cessez-le-feu qui a duré deux mois, jusqu’à ce que des frappes israéliennes tuent environ 400 Palestiniens le 18 mars. Plus récemment, les images de Palestiniens affamés à Gaza, dont des enfants, ont choqué le monde et alimenté les critiques contre Israël, allié des États-Unis, au vu de la dégradation des conditions humanitaires.

Riviera et plan de déplacement

En février, Donald Trump avait proposé une prise de contrôle américaine de Gaza et un déplacement permanent des Palestiniens du territoire côtier. Le plan avait été condamné à l’échelle mondiale et qualifié de proposition de « nettoyage ethnique » par des experts en droits humains et par les Nations unies. Le déplacement forcé est illégal au regard du droit international. Le président américain avait présenté le plan, qu’il n’a pas évoqué publiquement ces dernières semaines, comme une idée de réaménagement pour transformer Gaza en « Riviera du Moyen-Orient ». Le plan rappelait une idée avancée par M. Kushner un an plus tôt visant à vider Gaza de ses habitants palestiniens et à en faire une zone immobilière en bord de mer.

Le Financial Times avait par ailleurs rapporté en juillet que l’Institut Tony Blair avait participé à un projet visant à développer un plan pour Gaza après la guerre. Le groupe de réflexion avait précisé qu’il « a eu de nombreux échanges avec différents groupes sur la reconstruction de Gaza après la guerre mais qu’aucun n’incluait l’idée d’un déplacement forcé des habitants de Gaza ». Par ailleurs, le département d’État américain a déclaré que le secrétaire d’État Marco Rubio avait rencontré à Washington le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, et discuté de Gaza et des questions régionales. Interrogé après la rencontre sur le projet d’un État palestinien, M. Saar a affirmé qu’il n’y en aurait pas. Certains alliés des États-Unis ont, ces dernières semaines, annoncé leur intention de reconnaître un État palestinien.

L’offensive dévastatrice d’Israël sur Gaza depuis octobre 2023 a tué plus de 62 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires de Gaza. Elle a également provoqué une crise alimentaire, déplacé l’ensemble de la population de Gaza à l’intérieur du territoire et suscité des accusations de génocide et de crimes de guerre devant les tribunaux internationaux, des accusations qu’Israël rejette. Le dernier bain de sang dans le conflit israélo-palestinien vieux de plusieurs décennies a été déclenché en octobre 2023 lorsque des combattants du Hamas ont attaqué Israël, tuant 1 200 personnes et prenant environ 250 otages, selon les bilans israéliens.