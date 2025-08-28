Israël : l'armée dit avoir intercepté un drone lancé depuis le Yémen

L'armée israélienne a dit avoir intercepté jeudi un drone lancé depuis le Yémen, d'où les rebelles houthis tirent régulièrement des projectiles vers le territoire israélien.

« Suite aux sirènes d'alerte aérienne qui ont retenti il y a peu dans les communautés proches de la bande de Gaza, un drone lancé depuis le Yémen a été intercepté avec succès par l'armée de l'air israélienne », a-t-elle déclaré dans un communiqué.