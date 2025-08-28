Menu
Dernières Infos - Guerre de Gaza

Israël : l'armée dit avoir intercepté un drone lancé depuis le Yémen


AFP / le 28 août 2025 à 12h47

Des membres des forces de sécurité fidèles aux Houthis du Yémen montent la garde alors que des manifestants se rassemblent lors d'un rassemblement anti-Israël, anti-États-Unis et pro-palestinien organisé par le personnel et les étudiants de l'université de Sanaa, dans la capitale yéménite contrôlée par les Houthis, le 27 août 2025. Photo AFP/MOHAMMED HUWAIS

L'armée israélienne a dit avoir intercepté jeudi un drone lancé depuis le Yémen, d'où les rebelles houthis tirent régulièrement des projectiles vers le territoire israélien.

« Suite aux sirènes d'alerte aérienne qui ont retenti il y a peu dans les communautés proches de la bande de Gaza, un drone lancé depuis le Yémen a été intercepté avec succès par l'armée de l'air israélienne », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

