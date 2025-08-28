Kiev visée par une importante attaque russe, au moins trois morts

Une importante attaque russe a visé Kiev dans la nuit de mercredi à jeudi et fait au moins trois morts dont un enfant, au moment où les efforts diplomatiques engagés par Donald Trump pour tenter de mettre fin au conflit s'enlisent. Des journalistes de l'AFP ont entendu de puissantes explosions retentir dans la capitale et vu un missile être abattu, les débris incandescents retombant, tandis qu'ils ont entendu des sons évoquant également la présence de drones.

L'administration militaire a fait état de trois morts, dont un adolescent de 14 ans, et au moins 12 blessés, évoquant une attaque de missiles et drones avec des dégâts dans plusieurs quartiers. « Dans le quartier de Darnytsky, des informations préliminaires indiquent qu'un immeuble de cinq étages s'est effondré », a indiqué le maire Vitali Klitschko.

Le chef de l'administration militaire de la capitale, Tymour Tkatchenko, avait auparavant évoqué une « attaque balistique russe » qui a notamment provoqué un incendie dans une école maternelle et un immeuble résidentiel. L'AFP a vu des habitants de la capitale se réfugier dans un souterrain en suivant les événements sur Telegram. D'autres se sont réfugiés avec leur sac de couchage dans le métro. « Voilà tout ce qu'il y a à savoir concernant l'Etat terroriste, Poutine, et leur +désir+ de paix », a réagi le chef de l'administration présidentielle Andriï Iermak sur Telegram. Une alerte aérienne restait en vigueur dans l'ensemble du territoire ukrainien vers 02H00 GMT.

Hors de la capitale, la compagnie de chemins de fer ukrainiens a fait état d'une « attaque massive » russe ayant provoqué des coupures de courant dans la région de Vinnytsia (centre), provoquant des retards dans le trafic.

Avancées russes

Fin juillet, des bombardements russes avaient fait plus de 30 morts dont cinq enfants à Kiev, l'une des attaques les plus meurtrières dans la capitale ukrainienne depuis le début de l'invasion russe à grande échelle en 2022. Ces frappes avaient poussé Donald Trump à renforcer la pression sur Moscou pour accepter une trêve et conduit à sa rencontre avec Vladimir Poutine en Alaska. Après ce sommet, suivi par une visite à Washington du président ukrainien Volodymyr Zelensky accompagné de ses alliés européens, le dirigeant américain a dit vouloir préparer une rencontre en face-à-face entre les présidents russe et ukrainien. Depuis, il n'y a toutefois pas eu d'avancées en vue d'un tel sommet, Moscou et Kiev se rejetant la responsabilité d'un blocage.

Avant la conclusion d'un hypothétique accord de paix, l'Ukraine veut obtenir des garanties de sécurité des Occidentaux pour dissuader Moscou de toute nouvelle attaque. Le Kremlin s'est dit « défavorable » mercredi à un éventuel envoi de troupes européennes en Ukraine dans le cadre d'un potentiel accord de paix.

M. Zelensky a assuré voir « des signaux très négatifs et arrogants de la part de Moscou concernant les négociations » de paix. Il a appelé à « faire pression » pour « forcer la Russie à prendre des mesures concrètes ». Il a annoncé que des membres de son équipe allaient rencontrer vendredi à New York des représentants de l'administration de Donald Trump.

Pour mettre fin à son assaut, la Russie réclame notamment que l'Ukraine lui cède quatre régions partiellement occupées, en plus de la Crimée annexée en 2014, et renonce à intégrer l'Alliance atlantique. Des conditions que Kiev juge inacceptables.

L'armée russe, qui occupe environ 20% de l'Ukraine, dans l'est et le sud, a accéléré sa progression sur le terrain ces derniers mois face à des unités ukrainiennes moins nombreuses et moins bien équipées. Pour la première fois mardi, l'Ukraine a reconnu que les soldats russes avaient pénétré dans sa région de Dnipropetrovsk (centre-est), où Moscou avait revendiqué de son côté des avancées dès le mois de juillet. Cette région ne fait pas partie des cinq régions ukrainiennes dont Moscou revendique l'annexion.