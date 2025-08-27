Trump menace de poursuivre en justice le milliardaire George Soros et son fils

Donald Trump a demandé mercredi que le milliardaire philanthrope George Soros, devenu la cible des ultra-conservateurs et des complotistes, et son fils soient poursuivis en justice pour avoir soutenu, selon lui, des manifestations violentes à travers le pays.

Ils « devraient être poursuivis en vertu de la loi RICO pour leur soutien aux manifestations violentes, et bien plus encore, partout aux Etats-Unis d'Amérique », a-t-il écrit sur son réseau Truth Social, faisant référence à une loi fédérale sur les organisations criminelles.

George Soros, 95 ans, et « son groupe de psychopathes ont causé d'énormes dégâts à notre pays ! », a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.

L'organisation Open Society Foundations (OSF) fondée par George Soros a condamné les accusations « scandaleuses et fausses » de Donald Trump, dans un communiqué transmis à l'AFP.

L'organisation « ne soutient pas plus qu'elle ne finance des manifestations violentes. Notre mission est de faire progresser les droits humains, la justice et la démocratie ici et partout dans le monde », a assuré un porte-parole.

Haï par les ultra-conservateurs, cible régulière d'attaques aux relents antisémites, le milliardaire né en Hongrie a été accusé par ses détracteurs d'avoir oeuvré à renverser des gouvernements ou orchestré une crise migratoire en Europe.

En cause: les milliards qu'il a versés par le biais de son organisation en faveur de réformes de l'économie et de la justice, du droit des minorités et des réfugiés, de la liberté d'expression.

Lors des manifestations en juin contre la politique migratoire répressive de Donald Trump à Los Angeles, des comptes conservateurs sur les réseaux sociaux avaient affirmé, sans preuves, que ces rassemblements étaient alimentés par des organisations à but non lucratif soutenues par George Soros.

Les journalistes de l'AFP avaient alors démontré que des photos circulant en ligne et censées montrer que des briques avaient été placées par ces groupes à des endroits stratégiques pour pouvoir être lancées contre la police avaient en fait été prises ailleurs.

L'un des fils de George Soros, Alexander, qui a pris les rênes de l'organisation, avait déclaré vouloir s'impliquer plus aux Etats-Unis que son père, soutenant des programmes encourageant les électeurs latinos et afro-américains à voter et appelant les élus démocrates à mieux communiquer.

En janvier, l'ancien président démocrate Joe Biden avait décerné à George Soros la prestigieuse « Médaille présidentielle de la liberté ».