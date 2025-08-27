Handicap : l’État financera désormais le programme d'allocations NDA, annonce Sayed

La ministre des Affaires sociales, Hanine Sayed, a annoncé mercredi que le programme national d'allocations pour les personnes souffrant de handicap » (National Disability Allowance en anglais, NDA) sera désormais entièrement financé par le budget de l'État libanais. Ce programme, jusque-là financé par l'Union européenne et les Pays Bas, a été mis en œuvre par le ministère en partenariat avec l'UNICEF, le fonds de l'ONU pour l'enfance, et l'Organisation internationale du travail (OIT).

Mme Sayed a de plus révélé que « ce programme englobera, dès septembre prochain, les personnes nées en 1960 et avant, portant ainsi le nombre de bénéficiaires à plus de 30 000 personnes ». Elle a invité dans ce cadre « les citoyens à contacter le centre d'appel du ministère au 04/727470 pour obtenir des réponses à leurs questions et garantir la transparence ».

La ministre des Affaires sociales, qui donnait une conférence de presse, a aussi déclaré que le dossier des personnes à besoins spécifiques était devenu « un pilier fondamental de la vision nationale visant à construire un réseau de protection sociale complet, fondé sur la justice, l'égalité et la préservation de la dignité humaine ».

Mme Sayed a également annoncé que le ministère, en partenariat avec la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie occidentale (Escwa) et le Fonds des Nations unies pour la population, et en collaboration avec les ministères concernés, œuvrait « à élaborer une stratégie nationale globale pour les droits des personnes à besoins spécifiques, afin de traduire les engagements pris par le Liban, en avril dernier, lors de la ratification de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées.

Le Liban a en effet signé cette convention de l'ONU le 14 juin 2007, mais ce n’est que le 5 juin 2025 qu’il l’a ratifiée, confirmant ainsi officiellement son attachement à ses principes.

La ministre a enfin souligné la nécessité « de réactiver l'Autorité nationale pour les personnes handicapées par le biais d'élections qui se tiendront en janvier prochain, après plus de six ans d'interruption ».

« Cette mesure accorderait aux personnes handicapées le droit de participer activement à l'élaboration des politiques publiques », a-t-elle souligné.