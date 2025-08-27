L'Iran affirme que le retour des inspecteurs de l'AIEA ne signifie pas une reprise complète de la coopération

Le retour en Iran des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ne marque pas une reprise complète de la coopération en matière de nucléaire avec Téhéran, a affirmé mercredi le chef de la diplomatie iranienne.

« Aucun texte définitif n'a encore été approuvé concernant le nouveau cadre de coopération avec l'AIEA et des échanges sont en cours », a affirmé Abbas Araghchi, cité par la télévision d'Etat, après l'annonce par le chef de l'AIEA, Rafael Grossi, du retour en Iran des inspecteurs de l'agence.

L'Iran a suspendu par une loi en juillet toute coopération avec l'AIEA, dans la foulée de frappes israéliennes puis américaines en juin contre ses installations nucléaires.