Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Nucléaire iranien

L'Iran affirme que le retour des inspecteurs de l'AIEA ne signifie pas une reprise complète de la coopération


AFP / le 27 août 2025 à 13h40

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, s'exprime lors d'une cérémonie marquant l'anniversaire de la mort du huitième imam chiite, Reza, à Téhéran, le 24 août 2025. AFP PHOTO / HO / KHAMENEI.IR

Le retour en Iran des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ne marque pas une reprise complète de la coopération en matière de nucléaire avec Téhéran, a affirmé mercredi le chef de la diplomatie iranienne.

« Aucun texte définitif n'a encore été approuvé concernant le nouveau cadre de coopération avec l'AIEA et des échanges sont en cours », a affirmé Abbas Araghchi, cité par la télévision d'Etat, après l'annonce par le chef de l'AIEA, Rafael Grossi, du retour en Iran des inspecteurs de l'agence. 

L'Iran a suspendu par une loi en juillet toute coopération avec l'AIEA, dans la foulée de frappes israéliennes puis américaines en juin contre ses installations nucléaires.

Le retour en Iran des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ne marque pas une reprise complète de la coopération en matière de nucléaire avec Téhéran, a affirmé mercredi le chef de la diplomatie iranienne.

« Aucun texte définitif n'a encore été approuvé concernant le nouveau cadre de coopération avec l'AIEA et des échanges sont en cours », a affirmé Abbas Araghchi, cité par la télévision d'Etat, après l'annonce par le chef de l'AIEA, Rafael Grossi, du retour en Iran des inspecteurs de l'agence. 

L'Iran a suspendu par une loi en juillet toute coopération avec l'AIEA, dans la foulée de frappes israéliennes puis américaines en juin contre ses installations nucléaires.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés