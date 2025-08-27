Les gardiens de la révolution disent avoir tué 13 « terroristes » au Sistan-Baloutchistan

L'Iran a affirmé mercredi avoir tué lors d'une opération 13 individus qualifiés de « terroristes » au Sistan-Baloutchistan, dans le sud-est du pays, une région frontalière de l'Afghanistan et du Pakistan frappée ces dernières semaines par des attentats.

« Pour l'heure, 13 terroristes ont été tués et plusieurs autres ont été arrêtés », a déclaré la télévision d'Etat, citant un communiqué des gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran. La télévision iranienne a indiqué que des armes et des munitions avaient été découvertes lors d'un raid mené tôt mercredi par les forces de sécurité dans les villes d'Iranshahr, Khash et Saravan, situées à environ un millier de kilomètres de Téhéran.

Le Sistan-Baloutchistan, l'une des régions les moins développées d'Iran, est régulièrement le théâtre d'affrontements entre les forces de sécurité, des rebelles de la minorité baloutche, des groupes sunnites radicaux, mais aussi des trafiquants de drogue. Vendredi, cinq policiers avaient péri dans une embuscade tendue contre une patrouille de routine. Les médias locaux avaient publié des images d'un pick-up de police criblé de balles. Le raid des forces iraniennes rendu public mercredi est lié à cet événement, a précisé la télévision d'État.

Le Sistan-Baloutchistan abrite une importante population de la minorité ethnique baloutche, qui pratique l'islam sunnite dans un Iran à majorité chiite. Samedi déjà, l'Iran avait indiqué avoir tué dans cette province six individus qualifiés de « terroristes » et liés selon lui à Israël, son ennemi juré. En juillet, une attaque menée contre un bâtiment de la justice dans la région avait coûté la vie à six personnes et trois assaillants. Les autorités avaient alors affirmé que les assaillants, vêtus de gilets explosifs, avaient tenté de pénétrer dans le bâtiment en se faisant passer pour des visiteurs et lancé une grenade.