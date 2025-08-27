Conférence de presse polémique : l'ambassade iranienne dénonce l'attitude de Barrack

L'ambassade iranienne à Beyrouth a dénoncé mardi soir la réaction de l'émissaire américain Tom Barrack lors de sa conférence de presse de mardi au palais de Baabda, au cours de laquelle il s'en était pris aux journalistes présents, dénonçant une «politique américaine pathétique. »

Devant les journalistes au palais présidentiel, après sa réunion avec Joseph Aoun, M. Barrack les avait appelés à «être civilisés», insinuant qu'il ne trouvait pas sa tournée actuelle au Liban « amusante ». Une sortie qui a fait réagir tout le spectre politique au Liban, poussé Baabda à s'excuser et provoqué des manifestations, prévues dans la journée au Liban-Sud, contre les visites prévues de l'émissaire américain dans la région.

Sur X, l'ambassade iranienne a estimé que les déclarations de M. Barrack sont une illustration des « politiques américaines pathétiques, engluées dans la domination, l’arrogance et le mépris des peuples ». L'Iran est frontalement opposé aux politiques américaines au Proche-Orient et refuse notamment le désarmement du Hezbollah, que le gouvernement libanais doit finaliser d'ici la fin de l'année et pour lequel pousse Washington. L'armée américaine avait en outre bombardé en juin plusieurs sites nucléaires iraniens, dans le cadre de la guerre de 12 jours opposant Israël à l'Iran.

Soulignant qu'il existe un « fossé immense » entre les approches iranienne et américaine, l'ambassade a estimé que, contrairement à M. Barrack, les conférences de presse données par l'émissaire iranien Ali Larijani, lors de sa visite à Beyrouth le 13 août, avaient été caractérisées par de « la courtoisie et de la délicatesse ». Face à laquelle, ajoute l'ambassade, « les femmes lancent des déclarations vulgaires et dépourvues de politesse, révélant une haine aveugle envers les combattants honorables du monde », en allusion probable à des déclarations de l'émissaire adjointe pour le Moyen-Orient, Morgan Ortagus, qui avait affirmé lundi que le secrétaire général du Hezbollah Naïm Kassem et son parti « ne représentent pas le peuple libanais ».