Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - France

Bayrou appelle les députés à choisir entre « le chaos » ou « la responsabilité »


AFP / le 26 août 2025 à 17h18

Le Premier ministre français François Bayrou s'exprime lors d'une conférence de presse à Paris, le 25 août 2025. Photo AFP/DIMITAR DILKOFF

Le Premier ministre français a appelé mardi les députés à « dire s'ils se placent du côté du chaos ou du côté de la responsabilité », au lendemain de son annonce d'un vote de confiance à son gouvernement le 8 septembre, vue comme un coup de poker.

Lors d'une intervention à l'université d'été du principal syndicat français, François Bayrou a réaffirmé que les plus hauts revenus se verraient demander un « effort spécifique » pour le budget 2026, si l'Assemblée lui permet de poursuivre sa tâche. Mais la gauche et l'extrême droite ont déjà annoncé qu'ils ne lui accorderaient pas cette confiance, le condamnant à une chute quasi-certaine.

Le Premier ministre français a appelé mardi les députés à « dire s'ils se placent du côté du chaos ou du côté de la responsabilité », au lendemain de son annonce d'un vote de confiance à son gouvernement le 8 septembre, vue comme un coup de poker.

Lors d'une intervention à l'université d'été du principal syndicat français, François Bayrou a réaffirmé que les plus hauts revenus se verraient demander un « effort spécifique » pour le budget 2026, si l'Assemblée lui permet de poursuivre sa tâche. Mais la gauche et l'extrême droite ont déjà annoncé qu'ils ne lui accorderaient pas cette confiance, le condamnant à une chute quasi-certaine.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés