Bayrou appelle les députés à choisir entre « le chaos » ou « la responsabilité »

Le Premier ministre français a appelé mardi les députés à « dire s'ils se placent du côté du chaos ou du côté de la responsabilité », au lendemain de son annonce d'un vote de confiance à son gouvernement le 8 septembre, vue comme un coup de poker.

Lors d'une intervention à l'université d'été du principal syndicat français, François Bayrou a réaffirmé que les plus hauts revenus se verraient demander un « effort spécifique » pour le budget 2026, si l'Assemblée lui permet de poursuivre sa tâche. Mais la gauche et l'extrême droite ont déjà annoncé qu'ils ne lui accorderaient pas cette confiance, le condamnant à une chute quasi-certaine.