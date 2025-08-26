Cisjordanie occupée : plusieurs blessés suite à une opération militaire israélienne

Au moins 14 Palestiniens ont été blessés mardi au cours d'une opération militaire israélienne dans le centre-ville de Ramallah, en Cisjordanie occupée, selon le Croissant-Rouge palestinien. L'organisation médicale a dit avoir pris en charge 14 personnes blessées (7 par balles, 4 par balles en caoutchouc, et 3 par éclats de balles) , ainsi que 5 personnes souffrant d'inhalation de gaz dont deux femmes enceintes.

Des soldats israéliens se sont déployés dans le centre-ville de Ramallah, principalement autour de la place al-Manara, près du marché, et certains soldats ont été aperçus positionnés en hauteur dans des bâtiments des mêmes quartiers, a constaté un journaliste de l'AFP sur place. L'armée israélienne a confirmé à l'AFP qu'une opération était en cours, sans plus de précision sur son objet.

Des jeunes Palestiniens ont commencé à lancer des pierres en direction des soldats après le début de l'opération qui semblait notamment viser des bureaux de change. Si l'armée israélienne opère souvent en Cisjordanie, un territoire occupé par Israël depuis 1967, il est relativement rare qu'elle intervienne au coeur des villes, a fortiori à Ramallah, localité où siège l'Autorité palestinienne.

Dans ses divers communiqués concernant ses opérations sur place, le Croissant-Rouge a évoqué l'évacuation d'un garçon de 12 ans, blessé par balle au dos, ainsi que celle d'un homme âgé de 71 ans, également blessé. « Les forces israéliennes empêchent toujours nos équipes d'accéder à certains blessés dans une zone encerclée », a ajouté l'organisation. Des témoins ont déclaré à l'AFP que l'armée s'était retirée en début d'après-midi.

Les violences en Cisjordanie se sont intensifiées depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par une attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Selon un décompte de l'AFP établi à partir de données de l'Autorité palestinienne, au moins 972 Palestiniens, dont de nombreux combattants mais aussi beaucoup de civils, ont été tués par des soldats ou des colons israéliens en Cisjordanie depuis cette date. Au moins 36 Israéliens, parmi lesquels des civils et des soldats, y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes, selon les données officielles israéliennes.



