Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Guerre

Ukraine : le président finlandais espère que Trump va perdre patience avec la Russie


AFP / le 26 août 2025 à 15h02

Des habitants se tiennent sur le site d'une attaque aérienne à Kharkiv, le 18 août 2025, alors que la Russie envahit l'Ukraine. Photo AFP/IVAN SAMOILOV

Le président finlandais Alexander Stubb a exhorté mardi Donald Trump à prendre des mesures qui forceraient la Russie à s'asseoir à la table des négociations avec l'Ukraine, espérant que la patience de M. Trump à l'égard de Moscou allait « s'épuiser ». M. Stubb, qui s'est lié d'amitié avec M. Trump en jouant au golf et qui dirige un pays qui partage une longue frontière avec la Russie, s'est récemment rendu avec d'autres dirigeants européens à Washington pour tenter de résoudre le conflit. 

« J'espère que la patience des pays occidentaux, en particulier des Etats-Unis, va s'épuiser. Parce qu'à chaque fois que la patience du président Trump s'est épuisée, il a pris des mesures qui ont permis de trouver une solution », a déclaré M. Stubb lors d'une conférence de presse. Il a cité les droits de douane que les États-Unis ont déclaré vouloir imposer à l'Inde cette semaine. « L'exemple le plus récent sont les droits de douane imposés à l'Inde parce que l'Inde achète du pétrole, du gaz et des armes russes. Maintenant, si le président Trump faisait la même chose aux pays X, Y et Z, il se pourrait bien que nous retournions à la table des négociations », a affirmé M. Stubb. 

Donald Trump lie régulièrement les questions de guerre et de paix au commerce, menaçant d'imposer des droits de douane de 50% à New Delhi en représailles à ses achats continus de pétrole russe, qui, selon Washington, contribuent à financer la guerre de Moscou en Ukraine. 

Le président finlandais Alexander Stubb a exhorté mardi Donald Trump à prendre des mesures qui forceraient la Russie à s'asseoir à la table des négociations avec l'Ukraine, espérant que la patience de M. Trump à l'égard de Moscou allait « s'épuiser ». M. Stubb, qui s'est lié d'amitié avec M. Trump en jouant au golf et qui dirige un pays qui partage une longue frontière avec la Russie, s'est récemment rendu avec d'autres dirigeants européens à Washington pour tenter de résoudre le conflit. « J'espère que la patience des pays occidentaux, en particulier des Etats-Unis, va s'épuiser. Parce qu'à chaque fois que la patience du président Trump s'est épuisée, il a pris des mesures qui ont permis de trouver une solution », a déclaré M. Stubb lors d'une conférence...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés