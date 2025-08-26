Menu
Dernières Infos - Liban

Barrack : Les États-Unis vont approuver l'extension du mandat de la Finul pour un an


AFP / le 26 août 2025 à 12h20

L’émissaire américain Tom Barrack au palais de Baabda, le 26 août 2025. Photo Mohammad Yassine/L'Orient-Le Jour

Les États-Unis vont approuver l'extension pour un an du mandat des Casques bleus dans le sud du Liban, qui expire à la fin du mois d'août, a déclaré mardi à la presse l'émissaire américain Tom Barrack.

« La position des États-Unis est que nous allons prolonger pour un an », a dit M. Barrack. Lundi, le Conseil de sécurité de l'ONU avait poursuivi ses discussions sur l'avenir de la force de maintien de la paix des Nations unies dans le sud du Liban (Finul), alors que sa prolongation d'un an voulue par Paris et et Beyrouth se heurtait à l'hostilité des États-Unis et d'Israël.

