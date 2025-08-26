Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Guerre

Frappes israéliennes sur un hôpital à Gaza : la Chine « choquée »


AFP / le 26 août 2025 à 11h56

Un journaliste tient l'appareil photo couvert de sang appartenant à la photojournaliste palestinienne Mariam Abu Daqqa, journaliste indépendante pour l'AP depuis le début de la guerre et tuée dans une frappe israélienne sur l'hôpital Nasser à Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, lors de ses funérailles le 25 août 2025. Photo AFP

La Chine s'est dite « choquée » mardi par les frappes israéliennes sur un hôpital du sud de la bande de Gaza qui ont fait au moins 20 morts lundi dans le territoire palestinien, parmi lesquels cinq journalistes. « Nous sommes choqués et nous condamnons le fait qu'une fois de plus, malheureusement, des membres du personnel médical et des journalistes aient trouvé la mort dans ce conflit », a déclaré devant la presse à Pékin un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Guo Jiakun.

« La Chine est très inquiète devant la situation à Gaza », a-t-il dit lors d'un point de presse quotidien. « Israël devrait arrêter immédiatement ses opérations militaires à Gaza, conclure le plus tôt possible un cessez-le-feu complet et durable, rétablir intégralement l'entrée de l'aide humanitaire, empêcher une crise humanitaire de plus grande ampleur et s'employer à dissiper les tensions le plus vite possible », a-t-il dit. « Nous nous opposons et condamnons tous les agissements qui portent atteinte aux populations civiles, endommagent les installations civiles et violent la loi internationale, y compris les actes de violence contre les journalistes », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déploré « un accident tragique » après la mort d'au moins vingt personnes selon la défense civile gazaouie, dont cinq journalistes. L'ONU et plusieurs pays, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont condamné les raids.


La Chine s'est dite « choquée » mardi par les frappes israéliennes sur un hôpital du sud de la bande de Gaza qui ont fait au moins 20 morts lundi dans le territoire palestinien, parmi lesquels cinq journalistes. « Nous sommes choqués et nous condamnons le fait qu'une fois de plus, malheureusement, des membres du personnel médical et des journalistes aient trouvé la mort dans ce conflit », a déclaré devant la presse à Pékin un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Guo Jiakun.« La Chine est très inquiète devant la situation à Gaza », a-t-il dit lors d'un point de presse quotidien. « Israël devrait arrêter immédiatement ses opérations militaires à Gaza, conclure le plus tôt possible un cessez-le-feu complet et durable, rétablir intégralement l'entrée de l'aide humanitaire,...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés