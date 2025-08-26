Trump dit qu'il a parlé à Poutine depuis sa réunion avec Zelensky et les Européens

Donald Trump a répondu par l'affirmative lundi lorsqu'une journaliste lui a demandé s'il avait parlé à Vladimir Poutine depuis son sommet à la Maison Blanche il y a une semaine avec Volodymyr Zelensky et plusieurs dirigeants européens. « Je crois que nous allons mettre fin à la guerre » a dit le président américain, sans donner plus de précisions et alors que son projet de réunir les présidents russe et ukrainien autour d'une même table semble dans l'impasse. « Ils ne s'aiment pas », a seulement lancé Donald Trump, interrogé à ce sujet. « Toutes les conversations que j'ai avec lui sont de bonnes conversations, malheureusement le jour suivant une bombe est larguée sur Kiev ou ailleurs et cela me met en colère », a encore dit Donald Trump, qui avait rencontré son homologue russe en Alaska le 15 août. « Ce n'était pas facile pour lui d'aller en Alaska », a-t-il affirmé, alors que Volodymyr Zelensky a estimé au contraire que c'était une « victoire » pour le président russe d'être ainsi reçu sur le sol américain.

Le président américain a indiqué que sa conversation avec M. Poutine pendant leur rencontre avait également porté sur la volonté de « dénucléariser ». « Nous allons inclure la Chine » dans ce dialogue, a-t-il assuré. Lundi, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio s'est par ailleurs entretenu avec ses homologues d'Ukraine, de la France, d'Allemagne, du Royaume-Uni, d'Italie et de la Finlande ainsi que de l'Union européenne. Ensemble, ils sont « convenus de poursuivre leur coopération dans le cadre des efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre », a fait savoir le département d'Etat américain dans un communiqué.