Trump menace de nouveaux droits de douane les pays qui « discriminent » la tech américaine

Le président Donald Trump a menacé lundi d'imposer de nouveaux droits de douane et des restrictions à l'exportation aux pays qui, selon lui, ciblent les entreprises technologiques américaines. « Les taxes ou la législation sur les services numériques, et les réglementations sur les marchés numériques, sont toutes conçues pour discriminer ou nuire à la technologie américaine », a écrit M. Trump sur sa plateforme Truth Social. Ses commentaires semblent viser les pays européens et les organisations qui ont adopté des lois réglementant le web.

L'Union européenne, par exemple, dispose de la législation sur les marchés numériques (DMA) et de la réglementation sur les services numériques (DSA), qui concernent la concurrence et la modération des contenus. Le Royaume-Uni impose également une taxe sur les services numériques. A moins que ces « mesures discriminatoires » ne soient supprimées, Donald Trump n'exclut pas d'imposer « des droits de douane supplémentaires substantiels » sur les produits de ces pays ni d'instaurer des restrictions à l'exportation des technologies et des puces américaines. « L'Amérique et les entreprises technologiques américaines ne sont plus ni la +tirelire+ ni le +paillasson+ du monde « , a-t-il ajouté.

En juin, Trump avait annulé des négociations commerciales avec le Canada en représailles à une taxe sur les services numériques prévue par Ottawa et visant des multinationales américaines telles qu'Alphabet, Amazon et Meta. Le Canada avait annoncé peu après annuler la mesure.