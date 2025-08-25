La Syrie va supprimer deux zéros sur ses billets

Le gouverneur de la banque centrale syrienne, Abdul Qadir al-Hasriya, a annoncé lundi que son pays allait modifier sa monnaie en supprimant deux zéros sur ses billets et en imprimant de nouvelles coupures pour remplacer celles émises sous le régime de Bachar el-Assad.

Depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011, la livre syrienne s'est effondrée, passant de 50 livres pour un dollar à plus de 10.000 livres pour un dollar, contraignant les Syriens à transporter d'énormes liasses de billets pour faire leurs courses.

La suppression de deux zéros sur les billets « est une question très importante et (…) n'aura aucun impact sur la valeur de la monnaie », a déclaré M. Hasriya lors d'une interview à la télévision d'État.

Il a ajouté que les anciens billets remplaceraient simplement les nouveaux, évitant ainsi une nouvelle inflation dans un pays frappé par la flambée des prix depuis la guerre et des années de sanctions économiques.

« Nous n'augmenterons pas la masse monétaire, mais nous remplacerons la masse monétaire existante », a-t-il déclaré.

« Le changement de monnaie nationale est un signe de libération financière après la libération politique et la chute de l'ancien régime », a ajouté M. Hasriya.

Le redressement de la valeur de la livre syrienne est l'un des plus grands défis pour les nouvelles autorités syriennes après la chute de Bachar el-Assad, dont l'image et celle de son père Hafez, qui a régné avant lui, apparaissent sur certaines coupures de billets.

La banque centrale prévoit d'imprimer six nouvelles coupures, a précisé le gouverneur.

Les billets seraient imprimés en plusieurs endroits pour des raisons logistiques et pour pouvoir répondre à la demande, a-t-il ajouté, sans préciser qui les imprimerait ni où.

Après le début de la guerre civile, les billets syriens étaient imprimés exclusivement en Russie, un proche allié du gouvernement Assad.

Depuis décembre, Damas a reçu au moins une cargaison de billets imprimés en Russie.



