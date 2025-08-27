Samia Halaby : Je suis née à Jérusalem, je suis donc palestinienne, si vous dites que je suis américano-palestinienne, ça va me fâcher !

Samia Halaby et Andrée Sfeir-Semler lors de l'inauguration de l'exposition « Abstract In Motion ». Avec l'aimable autorisation de la galerie Sfeir-Semler (Hambourg/ Beyrouth)
Arrivée tout droit des États-Unis – où elle vit et travaille depuis plus de sept décennies – pour participer au vernissage de l’exposition-hommage que lui consacre Andrée Sfeir-Semler dans le cadre des célébrations des quarante ans d’existence de sa galerie éponyme*, c’est une Samia Halaby imperturbablement flegmatique, sous les assauts d’admiration de ses fans libanais, que l’on rencontre à Beyrouth.Silhouette droite comme un i, regard d’une acuité redoutable, quoique nimbé d’un voile de désenchantement, la doyenne des artistes palestiniens est en bonne voie d’« iconisation » si l’on en juge par cette foule qui la suivra avec ferveur, en pleine chaleur du mois d’août, de la nouvelle galerie du centre-ville de Beyrouth, où sont accrochées quelques-unes de ses toiles et œuvres numériques**, au grand espace de la Quarantaine (immeuble...
Arrivée tout droit des États-Unis – où elle vit et travaille depuis plus de sept décennies – pour participer au vernissage de l’exposition-hommage que lui consacre Andrée Sfeir-Semler dans le cadre des célébrations des quarante ans d’existence de sa galerie éponyme*, c’est une Samia Halaby imperturbablement flegmatique, sous les assauts d’admiration de ses fans libanais, que l’on rencontre à Beyrouth.Silhouette droite comme un i, regard d’une acuité redoutable, quoique nimbé d’un voile de désenchantement, la doyenne des artistes palestiniens est en bonne voie d’« iconisation » si l’on en juge par cette foule qui la suivra avec ferveur, en pleine chaleur du mois d’août, de la nouvelle galerie du centre-ville de Beyrouth, où sont accrochées quelques-unes de ses toiles et œuvres numériques**, au...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.