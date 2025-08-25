Journalistes tués à Gaza : l'Association de la presse étrangère exige « des explications » d'Israël

L'Association de la presse étrangère à Jérusalem (FPA) a exigé lundi « des explications » de la part des autorités israéliennes après l'annonce de la mort de cinq journalistes dans des frappes sur un hôpital dans le sud de la bande de Gaza.

La FPA est « scandalisée et choquée », indique un communiqué de l'association, au sein de laquelle est représentée l'AFP, notant qu'il n'y avait eu « aucun avertissement avant ces frappes »

« Nous exigeons des explications immédiates de [l'armée israélienne] et du bureau du Premier ministre », ajoute le texte appelant Israël « à abandonner une fois pour toutes sa pratique abjecte constituant à prendre des journalistes pour cible » et soulignant que « trop de journalistes ont été tués à Gaza sans la moindre justification. »