Dernières Infos - Yémen

La télévision des houthis annonce une attaque israélienne sur Sanaa


AFP / le 24 août 2025 à 16h30

Des combattants rebelles houthis au Yémen. Photo d'archives AFP

Les houthis au Yémen ont fait état d'une attaque israélienne dimanche sur la capitale Sanaa, la dernière en date contre ces rebelles pro-iraniens qui ont mené plusieurs attaques aux missiles contre Israël.

« Agression israélienne sur la capitale Sanaa », a écrit la chaîne des Houthis, Al-Massirah, sur X, sans donner plus de détails, une semaine après des frappes israéliennes contre une centrale électrique de la capitale yéménite, aux mains des rebelles. 

