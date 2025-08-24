La récente vague de chaleur a été la plus intense jamais enregistrée en Espagne

La vague de chaleur qui a frappé l'Espagne pendant 16 jours en août a été « la plus intense depuis qu'il existe des relevés » dans le pays, a annoncé dimanche l'Agence météorologique nationale (Aemet) sur le réseau social X.

Selon des données provisoires, elle a dépassé celle de juillet 2022, avec des températures supérieures de 4,6° Celsius à celles d'une vague de chaleur normale. Lors de la précédente vague de chaleur record de 2022, cet écart de température était de 4,5° Celsius, a précisé l'Aemet. Depuis 1975, 77 vagues de chaleur ont été enregistrées en Espagne, dont six présentaient une anomalie de 4° Celsius ou plus. A noter que cinq d'entre elles se sont produites depuis 2019, ce qui témoigne de l'aggravation de ces phénomènes.

La vague de chaleur du mois d'août a pris fin le 18 août et la période comprise entre le 8 et le 17 août « a été la plus chaude jamais enregistrée en Espagne depuis au moins 1950 », estime l'Aemet. Selon les estimations de l'Institut de santé Carlos III (ISCIII), 1.149 décès peuvent être attribués à la vague de chaleur du mois d'août.

Le système MoMo de cet institut étudie les variations de la mortalité quotidienne générale par rapport à ce qui serait attendu selon les séries historiques. Il intègre ensuite des facteurs comme les températures communiquées par l'Agence nationale de météorologie.

Le système ne peut établir un lien de causalité absolu entre les décès enregistrés et les conditions climatiques, mais ces chiffres constituent la meilleure estimation du nombre de décès pour lesquels la vague de chaleur pourrait avoir été le facteur déterminant. En juillet, MoMo avait déjà attribué environ 1.060 décès à la chaleur, soit une augmentation de plus de 50 % par rapport à juillet 2024. La vague de chaleur a favorisé les énormes incendies de forêt qui ravagent encore l'Espagne et le Portugal, faisant huit morts, quatre dans chaque pays, et détruisant plus de 400 000 hectares entre les deux pays.