Khamenei : La situation actuelle entre l'Iran et les États-Unis est « insoluble »

Le guide suprême iranien Ali Khamenei estime que la situation actuelle avec les États-Unis est « insoluble » et que Téhéran ne céderait jamais à la pression pour obéir à Washington, dans un contexte de confrontation avec les puissances occidentales au sujet de son programme nucléaire, ont rapporté les médias d’État dimanche. La République islamique a suspendu les négociations nucléaires avec les États-Unis après que ces derniers et Israël ont bombardé ses sites nucléaires lors d’une guerre de 12 jours en juin dernier.

Les propos de l’ayatollah Ali Khamenei interviennent après qu’un accord a été conclu vendredi entre l’Iran et les puissances européennes pour reprendre les discussions afin de relancer les négociations complètes sur la limitation de l’enrichissement nucléaire de Téhéran. « Ils veulent que l’Iran obéisse à l’Amérique. La nation iranienne se tiendra de tout son pouvoir contre ceux qui nourrissent de telles attentes erronées », a déclaré Khamenei.

« Les personnes qui nous demandent de ne pas lancer de slogans contre les États-Unis (…) et d’avoir des négociations directes avec eux ne voient que les apparences (…) Cette question est insoluble », a-t-il ajouté.

La France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne ont déclaré qu’elles pourraient réactiver les sanctions des Nations unies contre l’Iran via un mécanisme de « réactivation » si Téhéran ne revenait pas à la table des négociations.

Les États européens, ainsi que les États-Unis, affirment que l’Iran cherche à développer des armes nucléaires. L’Iran soutient, pour sa part, qu’il s’intéresse uniquement au développement de l’énergie nucléaire.