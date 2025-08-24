97 % des écoles de Gaza endommagées ou détruites, selon l’ONU

L’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) a indiqué dimanche sur X qu’Israël a détruit partiellement ou totalement 97 % des écoles de Gaza, sur la base d’images satellites fournies par le Centre satellitaire des Nations unies (UNOSAT) en date du 8 juillet.

La destruction de ces écoles intervient après que la majorité d’entre elles ont été transformées en abris pour accueillir les personnes fuyant les bombardements israéliens.

Le système éducatif de l’enclave palestinienne est ainsi au bord de l’effondrement, presque tous les bâtiments scolaires ayant été endommagés depuis le début de la guerre. Selon l’UNOSAT, plus de neuf écoles sur dix, y compris celles de l’Unrwa, devront être entièrement reconstruites ou faire l’objet de lourds travaux de réhabilitation pour redevenir fonctionnelles.

D’après la même évaluation, 432 bâtiments scolaires, soit 76 % du total à Gaza, ont été directement touchés depuis le 7 octobre 2023, date de l’attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien, qui a fait 1.219 morts, en majorité des civils. L’armée israélienne estime que 49 otages restent retenus à Gaza, dont 27 seraient morts. La guerre en cours a fait plus de 62.686 morts dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé local.

L’évaluation précise également que 97 % des établissements scolaires (+1,6 % par rapport à la période précédente) ont subi des dégâts de différents niveaux, allant de l’« impact direct » aux bâtiments « endommagés » ou « probablement endommagés ». Près de 91,8 % des écoles de Gaza (518 sur 564) nécessiteront soit une reconstruction complète, soit une réhabilitation majeure pour redevenir fonctionnels.

Selon les mêmes données, 432 bâtiments scolaires (soit 76,6 % du total à Gaza) ont été touchés directement depuis le 7 octobre 2023, soit une hausse de 26 établissements (+4,6 %) par rapport à la période précédente.