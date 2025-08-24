Importantes manifestations pour Gaza en Australie

La guerre menée par Israël à Gaza en réaction à l’offensive du Hamas du 7 octobre 2023 continue de mobiliser. Dans la nuit de samedi à dimanche, des milliers d’Australiens ont participé à travers le pays à des rassemblements pro-palestiniens, dans un contexte de relations tendues entre l’État hébreu et l'Australie, suite à la décision du gouvernement de centre-gauche de reconnaître un État palestinien.

Plus de 40 manifestations ont eu lieu, a précisé le Palestine Action Group, avec une forte participation dans les villes de Sydney, Brisbane et Melbourne. Le groupe a précisé qu’environ 350 000 personnes ont pris part aux rassemblements à l’échelle nationale, dont environ 50 000 à Brisbane, bien que la police ait estimé ce chiffre à près de 10 000. La police n’avait pas d’estimations pour les rassemblements à Sydney et Melbourne.

À Sydney, l’organisateur Josh Lees a déclaré que les Australiens étaient sortis en masse pour « exiger la fin de ce génocide à Gaza et demander à notre gouvernement de sanctionner Israël », tandis que les participants, nombreux avec des drapeaux palestiniens, scandaient « Palestine libre, Palestine libre ».

Ces manifestations interviennent après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a intensifié dernièrement ses attaques contre son homologue australien Anthony Albanese, à propos de la décision de son gouvernement de reconnaître un État palestinien.

Des centaines de personnes ont aussi manifesté samedi à Tel-Aviv, appelant à la fin de la guerre et à prévenir la faim croissante dans la bande de Gaza.