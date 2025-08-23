Le chef de la diplomatie démissionne après un débat sur des sanctions contre Israël

Le chef de la diplomatie néerlandaise, Caspar Veldkamp, a démissionné vendredi soir, n'étant pas parvenu à imposer de nouvelles sanctions visant Israël dans le cadre de la guerre à Gaza et la situation humanitaire dramatique dans le territoire palestinien.

M. Veldkamp avait indiqué jeudi souhaiter prendre des mesures supplémentaires à l'encontre d'Israël, après avoir déclaré en juillet les ministres israéliens d'extrême droite Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich « persona non grata ».

Les Pays-Bas figuraient jeudi parmi les 21 pays ayant signé une déclaration commune qualifiant l'approbation par Israël d'un important projet de colonisation en Cisjordanie d' « inacceptable et contraire au droit international », dans ce territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. « Je constate que je ne suis pas en mesure de prendre des mesures supplémentaires significatives » pour faire pression sur Israël, a-t-il déclaré à l'issue d'un conseil des ministres.

Le ministre néerlandais a indiqué que les mesures qu'il avait proposées avaient été « sérieusement discutées », mais qu'elles s'étaient heurtées à une résistance lors de plusieurs conseils des ministres. Il avait notamment fait savoir en juillet que si Israël ne remplissait pas ses obligations humanitaires dans la bande Gaza, les Pays-Bas pousseraient à la suspension de la partie commerciale de l'Accord d'association entre Israël et l'UE.

La bande de Gaza est dans une situation catastrophique après plus de 22 mois de guerre entre Israël et le Hamas, conflit déclenché par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien en Israël le 7 octobre 2023. L'ONU a officiellement déclaré vendredi la famine à Gaza, après que ses experts ont averti que 500.000 personnes se trouvaient dans un état « catastrophique », en attribuant clairement la responsabilité de cette famine à Israël.





Situation « dramatique »





Après plusieurs heures de délibérations, les ministres néerlandais ne sont pas parvenus à se mettre d'accord sur de nouvelles sanctions. M. Veldkamp a alors estimé ne pas avoir « suffisamment confiance en sa capacité à agir en tant que ministre des Affaires étrangères dans les semaines, les mois et l'année à venir ».

Le parti de centre-droite du Nouveau contrat social (NSC) auquel appartient M. Veldkamp s'est retiré de la coalition après la démission du ministre, ajoutant au tumulte politique que traverse les Pays-Bas. Le 3 juin, le dirigeant d'extrême droite Geert Wilders, a en effet provoqué la chute du gouvernement, en retirant son parti d'extrême droite de la fragile coalition sur fond de désaccord sur l'immigration. Des élections auront lieu le 29 octobre.

Le Premier ministre, Dick Schoof, a déclaré vendredi soir devant le Parlement respecter, mais regretter les démissions de M. Veldkamp et du NSC, « surtout au vu de la responsabilité qui incombe au gouvernement dans cette phase de démission ». « Je tiens à souligner que la situation qui ne cesse de se détériorer à Gaza est dramatique, tout le monde en est conscient », a ajouté M. Schoof.

Le gouvernement néerlandais est depuis des mois sous la pression d'une vague de protestations contre la campagne militaire d'Israël à Gaza et ce que les manifestants qualifient d'inaction des Pays-Bas.

Deux manifestations ont notamment rassemblé cet été de 100.000 à 150.000 personnes à La Haye, soit les plus importantes aux Pays-Bas depuis deux décennies. Les manifestants exigeaient entre autres des sanctions contre Israël et l'accès humanitaire pour les civils à Gaza. « Nous voyons tous l'énorme souffrance et souhaitons tous que la situation s'améliore, hier plutôt qu'aujourd'hui », a conclu le premier ministre.









