Dernières Infos - Tensions

Séoul confirme des tirs de sommation à la frontière après une brève intrusion nord-coréenne


AFP / le 23 août 2025 à 11h36

Des véhicules d'urgence circulent sur une route lors d'un exercice de défense civile à Séoul, le 20 août 2025, dans le cadre des exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud, connus sous le nom d'Ulchi Freedom Shield. Photo AFP/ANTHONY WALLACE

L'armée sud-coréenne a confirmé samedi avoir effectué des tirs de sommation à la frontière en direction de soldats du Nord, affirmant que ceux-ci avaient brièvement traversé la ligne de démarcation militaire.

Les faits se sont produits mardi après-midi quand, « vers 15H00 locales (06H00 GMT), quelques soldats nord-coréens » ont traversé la limite lors de leurs opérations dans la Zone démilitarisée (DMZ), a indiqué l'état-major interarmées sud-coréen, précisant que ces militaires s'étaient retirés après les coups de semonce.

