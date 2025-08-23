Séoul confirme des tirs de sommation à la frontière après une brève intrusion nord-coréenne

L'armée sud-coréenne a confirmé samedi avoir effectué des tirs de sommation à la frontière en direction de soldats du Nord, affirmant que ceux-ci avaient brièvement traversé la ligne de démarcation militaire.

Les faits se sont produits mardi après-midi quand, « vers 15H00 locales (06H00 GMT), quelques soldats nord-coréens » ont traversé la limite lors de leurs opérations dans la Zone démilitarisée (DMZ), a indiqué l'état-major interarmées sud-coréen, précisant que ces militaires s'étaient retirés après les coups de semonce.