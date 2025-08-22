Israéliens refusés d'accès à un site en France : le ministre de l'Intérieur s'indigne

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a jugé « grave » vendredi que 150 jeunes vacanciers israéliens se soient récemment vus refuser l'accès à un parc de loisirs du sud du pays, dont le gérant a été placé en garde à vue. « Ce n'est pas notre conception de la République, ce n'est pas notre conception de la dignité humaine », a-t-il déclaré sur BFM TV, rappelant qu' »une enquête » a été ouverte, avec une garde à vue du gérant du parc toujours en cours.

Le gérant de ce site situé à Porté-Puymorens (sud-ouest) « a indiqué à ses interlocuteurs refuser l’accès à son établissement en raison de +convictions personnelles+ », a indiqué jeudi le parquet de Perpignan. Le groupe de 150 vacanciers israéliens, tous mineurs, âgés de 8 à 16 ans, en vacances en Espagne, a été refusé « alors qu'une réservation avait été faite de longue date ».

Inconnu de la justice et « ne faisant pas l’objet de mauvais renseignements », le gérant, âgé de 52 ans, a été placé en garde à vue pour « discrimination fondée sur la religion dans le cadre de l'offre ou de la fourniture d'un bien ou d'un service », a précisé le parquet, rappelant que ce délit est « puni d'une peine maximale de trois ans d'emprisonnement ».

Le groupe de vacanciers israéliens, « a modifié son planning et s'est rendu, à bord de trois bus, sur un autre site en France, dont la sécurité est assurée par la gendarmerie, sans le moindre incident à cet instant », a ajouté le parquet à l'AFP jeudi en fin de journée. « J'espère que la justice sera très ferme. On ne peut rien laisser passer », a ajouté M. Retailleau, jugeant que « les actes antisémites sont en train d'exploser ».

Selon les derniers chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur, entre janvier et mai 2025, un total de 504 actes antisémites ont été recensés (dont 323 atteintes aux personnes). C'est une baisse de 24% sur un an, mais un doublement (+134%) par rapport à la même période de 2023. Cette affaire est intervenue dans un contexte de montée des tensions entre la France et Israël, deux jours après la passe d'armes entre l'Elysée et le président israélien Benjamin Netanyahu, qui a accusé Emmanuel Macron « d'alimenter le feu antisémite » en France avec son intention de reconnaître l'Etat palestinien.

Après avoir affiché sa solidarité avec Israël après les attaques sanglantes du 7 octobre 2023, le président français a depuis pris ses distances et multiplié les critiques à l'égard de la stratégie du gouvernement israélien à Gaza. C'est en France que vit la plus grande communauté juive d'Europe occidentale, avec environ 500.000 personnes, en même temps qu'une très importante communauté arabo-musulmane, très sensible au sort des Palestiniens de Gaza.