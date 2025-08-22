Trump dit que réunir Poutine et Zelensky équivaut à mélanger « de l'huile et du vinaigre »

Donald Trump, qui peine à réunir comme il l'a promis le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et son homologue russe, Vladimir Poutine, a lancé vendredi que cela équivalait à mélanger « de l'huile et du vinaigre ».

« Nous allons voir si Poutine et Zelensky vont travailler ensemble. Vous savez, c'est un peu comme l'huile et le vinaigre. Ils ne s'entendent pas très bien, pour des raisons évidentes », a dit le président américain pendant un court échange avec des journalistes.