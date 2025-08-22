Le gouvernement fait appel d'une décision bloquant l'hébergement de migrants dans un hôtel

Le ministère de l'Intérieur britannique a annoncé vendredi faire appel d'une décision de justice ordonnant à un hôtel de temporairement cesser d'héberger des demandeurs d'asile, une mesure qui pourrait faire des émules dans le pays. Mardi, la Haute Cour de justice a ordonné à un hôtel situé à Epping, au nord de Londres, de cesser temporairement d'héberger des demandeurs d'asile, après plusieurs manifestations anti-immigration depuis juillet. Les migrants ont jusqu'au 12 septembre pour partir.

Cette décision, qui crée un précédent, est une épine dans le pied du gouvernement du travailliste de Keir Starmer. Il a l'obligation légale de fournir un hébergement aux demandeurs d'asile pendant que leur dossier est en cours d'examen. Vendredi, le secrétaire d'Etat à la sécurité, Dan Jarvis, a annoncé que le gouvernement allait faire appel de cette décision. « Nous avons pris l’engagement de fermer tous les hôtels pour demandeurs d’asile (...) mais nous devons le faire de manière organisée et maîtrisée », a-t-il déclaré à la presse. « C’est pourquoi nous allons faire appel de cette décision », a-t-il ajouté.

La politique d’hébergement des migrants dans des hôtels avait été instaurée sous les conservateurs. Keir Starmer s'est engagé à arrêter d'avoir recours à ce type d'hébergement, jugé trop onéreux, d'ici 2029. Il a aussi promis de lutter contre l'immigration. Mais depuis sa prise de fonction, plus de 50.000 migrants sont arrivés sur les côtes anglaises à bord de petits bateaux. Un total de 111.084 personnes ont demandé l'asile sur la période allant de juin 2024 à juin 2025, soit une hausse de 14% sur un an. Il s'agit du chiffre le plus élevé sur 12 mois depuis le début des relevés en 2001.