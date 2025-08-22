L'ONU exige la fin de « la misère persistante » des Rohingyas

Les Nations unies ont exigé vendredi la fin de « la misère persistante » pour la minorité rohingya de Birmanie, huit ans après la répression qui a poussé plus d'un million de personnes à fuir vers le Bangladesh voisin. Les Rohingyas, majoritairement musulmans, sont persécutés en Birmanie, pays à dominante bouddhiste, depuis des décennies, et beaucoup ont fui la répression militaire de 2017.

« Alors qu'une nouvelle année s'achève sans que justice ait été rendue pour les violences qui ont débuté » en 2017, « nous sommes amenés à nous demander quand prendront fin la misère persistante et les crimes continus dont sont victimes ces populations, en particulier la communauté rohingya qui souffre depuis longtemps », a déclaré Jeremy Laurence, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme.

« Mettre fin à l'impunité et garantir les droits des Rohingyas à la sécurité, à la citoyenneté et à l'égalité est essentiel pour briser le cycle de la violence », a-t-il déclaré vendredi lors d'une conférence de presse à Genève.

Depuis le coup d'Etat qui a ramené la junte birmane au pouvoir en 2021, les régions où sont implantées les Rohingya sont le théâtre d'un conflit meurtrier entre plusieurs mouvements rebelles et l'armée. Ils « ont commis et continuent de commettre en toute impunité des crimes atroces contre les Rohingyas, en violation flagrante du droit international », a fustigé M. Laurence.

Un grand nombre de membres de la communauté apatride des Rohingyas vivent aujourd'hui au Bangladesh dans des camps de réfugiés insalubres et surpeuplés, où beaucoup souffrent de malnutrition généralisée. Le Bangladesh ne peut subvenir lui-même aux besoins des réfugiés, dont la survie dépend des organisations et ONG internationales, tandis que les coupes successives dans l'aide humanitaire ont déjà causé de graves difficultés aux Rohingyas dans ces camps.