La Russie affirme qu'il n'y a « pas de rencontre prévue » entre Poutine et Zelensky, selon Lavrov

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a affirmé vendredi qu'il n'y avait « pas de rencontre prévue » entre Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, tandis que s'intensifient les efforts diplomatiques visant à trouver une issue au conflit en Ukraine. « Il n'y pas de rencontre prévue (...), Poutine est prêt à rencontrer Zelensky lorsque l'ordre du jour de ce sommet sera prêt. Et cet ordre du jour n'est absolument pas prêt », a assuré M. Lavrov dans une interview à la chaîne américaine NBC diffusée vendredi.

Le dirigeant américain Donald Trump, qui ambitionne de mettre fin le plus rapidement possible à l'assaut russe contre l'Ukraine lancé en 2022, a annoncé préparer une rencontre entre les présidents russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky, mais la participation des deux dirigeants semble loin d'être acquise. Selon M. Lavrov, Washington aimerait que les belligérants acceptent « plusieurs principes » en vue du futur règlement, notamment la non-adhésion de l'Ukraine à l'Otan et la discussion d'échanges territoriaux. Mais « Zelensky a dit +non+ à tout cela », a accusé Sergueï Lavrov.

Cette semaine, M. Lavrov avait déjà accusé Kiev de ne pas vouloir un « règlement juste et durable » du conflit et estimé que les Européens faisaient « des tentatives assez maladroites » pour convaincre Donald Trump de continuer à armer l'Ukraine. Le Kremlin est d'accord sur le principe d'une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky mais souhaite que celle-ci intervienne dans la phase finale des pourparlers de paix entre les deux pays. Or, les positions des deux camps semblent toujours irréconciliables.

M. Zelensky s'est de son côté dit à de nombreuses reprises ces derniers mois prêt à rencontrer son homologue russe, malgré un décret qu'il a signé en 2022 prohibant toute négociation avec M. Poutine.