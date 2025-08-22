La Russie revendique la prise de trois villages dans la région de Donetsk 

La Russie a revendiqué vendredi la prise de trois villages dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, intensifiant la pression militaire sur le terrain, au moment où les efforts diplomatiques s'accélèrent ces dernières semaines pour trouver une issue au conflit. Le ministère russe de la Défense a affirmé, dans un communiqué diffusé sur Telegram, avoir capturé les villages de Katerynivka, de Volodymyrivka et de Rusyn Yar dans cette région annexée par Moscou.

L'armée russe a accru ses gains territoriaux ces derniers mois face à des forces ukrainiennes moins nombreuses et moins bien équipées.

Ces avancées se produisent alors que le dirigeant américain Donald Trump, qui ambitionne de mettre fin le plus rapidement possible à l'assaut russe contre l'Ukraine lancé en 2022, a annoncé préparer une rencontre entre les présidents russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky, mais la participation des belligérants semble encore loin d'être acquise.

Le dirigeant ukrainien a accusé jeudi son homologue russe de chercher à « se soustaire » à cette rencontre. Et Donald Trump a reconnu qu'il n'en saurait davantage sur les chances de paix que « dans les deux prochaines semaines ». L'armée russe occupe actuellement environ 20% du territoire ukrainien.