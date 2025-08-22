Chère abonnée, cher abonné,« Chou, kif el wada3 ? »Trois fois par semaine, chaque semaine, entre deux levées de fonte, elle lui pose cette question : « Comment est la situation ? »La première fois, il a vraiment pris le temps de réfléchir avant de répondre. Il a convoqué ce qu’il savait de l’actualité récente, tout ce qu’il savait du Liban et tenté de produire une réponse argumentée en trois parties.Un résumé de la situation au moment « T » ;Les développements que l’on peut raisonnablement anticiper ;Et enfin, pourquoi tout cela reste bien fragile tant la région et le Liban sont des terrains fertiles en impondérables.Un bel habillage, en somme, pour masquer son incapacité à juger de la situation et de ses développements. Il avait néanmoins décidé de s’appliquer. Parce qu’il savait qu’elle...

