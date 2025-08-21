Le plan israélien est « inacceptable », condamnent 21 pays

Le plan majeur de colonisation en Cisjordanie occupée approuvé mercredi par Israël est « inacceptable » et représente « une violation de la loi internationale », ont condamné jeudi 21 pays parmi lesquels le Royaume-Uni et la France, dans un communiqué commun.

« Nous condamnons cette décision et demandons avec la plus grande fermeté qu'elle soit immédiatement annulée », ont ajouté les ministres des Affaires étrangères de ces pays.

Le projet clé de construction de 3.400 logements en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, devrait couper ce territoire palestinien en deux, compromettant toute continuité territoriale d'un éventuel Etat palestinien.

Les mesures prises par le gouvernement israélien « compromettent notre volonté commune d'assurer la sécurité et la prospérité au Moyen-Orient », dénoncent les chefs de la diplomatie des 21 pays, parmi lesquels se trouvent aussi le Canada, l'Espagne, l'Italie.

La cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, est également signataire du texte.

Ils appellent le gouvernement israélien à « mettre fin à la construction de colonies » et à « lever les restrictions financières imposées à l'Autorité palestinienne ».

A Londres, le Foreign Office a convoqué jeudi l'ambassadrice d'Israël, Tzipi Hotovely.

Le projet a également été dénoncé par l'ONU mercredi.

« Nous n'avons jamais été plus éloignés de la solution à deux Etats que nous ne le sommes aujourd'hui », a déploré jeudi Philippe Lazzarini, le responsable de l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA).

Le gouvernement israélien « prend des décisions qui vont rendre de plus en plus impossibles la réalisation de la création de ces deux États », a-t-il déploré.

Hors Jérusalem-est, occupée et annexée par Israël, quelque trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie aux côtés d'environ 500.000 Israéliens installés dans des colonies que l'ONU juge illégales au regard du droit international.

La colonisation de la Cisjordanie, frontalière de la Jordanie, s'est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens, de gauche comme de droite, depuis 1967.

Elle s'est nettement intensifiée sous le gouvernement actuel du Premier ministre Benjamin Netanyahu, particulièrement depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée après l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

Les affrontements, parfois meurtriers, entre populations locales palestiniennes, armée et colons juifs s'y sont multipliés.

Les autorités israéliennes restreignent fortement les déplacements des Palestiniens de Cisjordanie, tributaires de permis pour franchir les points de contrôle et entrer dans Jérusalem-Est ou en Israël.