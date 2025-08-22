Neemat Aoun en visite dans le Centre de cancer des femmes de l’Hôtel-Dieu de France

La Première dame, Neemat Aoun, a visité jeudi le Centre de cancer des femmes de l’hôpital

Hôtel-Dieu de France, à Beyrouth, premier centre spécialisé du type au Liban, ont annoncé ses services dans un communiqué. Lors de sa tournée, Mme Aoun a rendu visite aux patientes en cours de traitement et salué « les efforts médicaux et de recherche déployés pour améliorer la prise en charge des personnes atteintes de cancer ». Elle a par ailleurs rencontré une série de responsables au sein de l’établissement, dont le directeur général du réseau des hôpitaux HDF, Nassib Nasr, et le recteur de l’Université Saint-Joseph et président du conseil d’administration de l’hôpital, le père Salim Daccache. M. Nasr a salué le « soutien moral et la solidarité » exprimée par la Première dame lors de sa visite, tandis que le père Daccache a relevé un « message d’espoir pour chaque femme atteinte de cancer et sa famille ». De son côté, l’épouse du président a remercié le personnel soignant, « les anges gardiens des patients et du Liban tout entier », réaffirmant son engagement en faveur de la santé des femmes et de l’amélioration des services de soins spécialisés ».