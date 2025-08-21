Netanyahu ordonne « des négociations immédiates » pour libérer « tous les otages » à Gaza

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annoncé jeudi soir avoir donné des « instructions pour entamer immédiatement des négociations visant à libérer tous » les otages israéliens à Gaza, en réponse à une nouvelle proposition de trêve présentée par les médiateurs.

« J'ai donné des instructions pour lancer immédiatement des négociations pour la libération de tous nos otages et pour mettre fin à la guerre dans des conditions acceptables pour Israël » a déclaré le Premier ministre, dans une vidéo diffusée par ses services. Il a dit par ailleurs se préparer « à approuver » les plans de l'armée pour la prise de la ville de Gaza.