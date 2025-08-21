Menu
Netanyahu ordonne « des négociations immédiates » pour libérer « tous les otages » à Gaza

AFP / le 21 août 2025 à 20h25

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu prononce une allocution lors de la réception de la fête de l’Indépendance des États-Unis, connue sous le nom de célébration annuelle du "Quatre Juillet", organisée par Newsmax à Jérusalem le 13 août 2025. Photo AFP/ RONEN ZVULUN.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annoncé jeudi soir avoir donné des « instructions pour entamer immédiatement des négociations visant à libérer tous » les otages israéliens à Gaza, en réponse à une nouvelle proposition de trêve présentée par les médiateurs. 

« J'ai donné des instructions pour lancer immédiatement des négociations pour la libération de tous nos otages et pour mettre fin à la guerre dans des conditions acceptables pour Israël » a déclaré le Premier ministre, dans une vidéo diffusée par ses services. Il a dit par ailleurs se préparer « à approuver » les plans de l'armée pour la prise de la ville de Gaza.


