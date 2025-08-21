Menu
Dernières Infos - Liban

L'émissaire américain Tom Barrack salue le lancement du désarmement des camps palestiniens 

AFP / le 21 août 2025 à 19h02

L’ambassadeur des États-Unis en Turquie et envoyé spécial pour la Syrie, Tom Barrack (C), arrive pour une rencontre avec le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, à Beyrouth, le 18 août 2025. Photo AFP/ ANWAR AMRO.

L'émissaire américain, Tom Barrack, a salué jeudi les mesures prises au Liban pour lancer le désarmement des factions opérant dans les camps de réfugiés palestiniens du pays. 

M. Barrack a félicité sur X le gouvernement libanais et le mouvement palestinien Fatah pour leur « accord sur le désarmement volontaire dans les camps de Beyrouth », y voyant une « étape historique vers l'unité et la stabilité », après l'annonce par un comité libano-palestinien du lancement jeudi du processus en vertu d'un accord conclu en mai.  


